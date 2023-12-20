На Касимовском шоссе ограничили скорость движения

Отмечается, что ранее около перекрестка с улицей Тимуровцев появилась дорожная камера.

Рязанцы рассказали об появлении зоны ограничении скорости на Касимовском шоссе. Информация появилась в группе «Автоблог Рязань».

На дороге на пересечении шоссе с улицей Тимуровцев появился знак «Зона с ограничением максимальной скорости 40». «Теперь Касимовка будет вся в ограничении 40??!» — спросили в публикации.

Отмечается, что ранее около перекрестка появилась дорожная камера.