Рязанцы рассказали, как проведут новогодние праздники

Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у турагентств, где именно рязанцы планируют отдохнуть на новогодних каникулах.

До Нового года всего пару недель. Многие уже сейчас ходят по магазинам в поисках подарков, строят планы на каникулы и определяются со своими желаниями на 2024 год. А многие уже заранее подумали и запланировали свой новогодний отдых.

По статистике сервисов продаж билетов, в 2023 году 30% россиян планирует отдых за рубежом, это на 10% больше, чем 2022 году. А вот остальные 70% проведут праздники внутри страны.

Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у турагентств, где именно рязанцы планируют отдохнуть на новогодних каникулах. Кроме того, в туристском центре региона рассказали, как можно отдохнуть в Рязанской области в 2024 году.

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