Российские войска сбили украинский вертолет МИ-24 в ДНР
Потери ВСУ за сутки составили до 580 военных.
Российские войска сбили украинский вертолет МИ-24 в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Потери ВСУ за сутки составили до 580 военных.
ВС РФ за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении, две атаки на краснолиманском направлении, одну атаку в районе населенного пункта Шумы ДНР.
На южнодонецком направлении военные РФ поразили живую силу двух бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР.
ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР, 32 украинских беспилотника, перехватила 5 снарядов HIMARS.