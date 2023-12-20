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Российские войска сбили украинский вертолет МИ-24 в ДНР
Потери ВСУ за сутки составили до 580 военных.

Российские войска сбили украинский вертолет МИ-24 в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ за сутки составили до 580 военных.

ВС РФ за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении, две атаки на краснолиманском направлении, одну атаку в районе населенного пункта Шумы ДНР.

На южнодонецком направлении военные РФ поразили живую силу двух бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР.

ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР, 32 украинских беспилотника, перехватила 5 снарядов HIMARS.