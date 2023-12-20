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Профсоюз и минздрав обсудили кадровый вопрос при реорганизации лабораторной службы
Произошло это на заседании отраслевой комиссии, созданной для регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях, подведомственных минздраву Рязанской области.

В Рязани на минувшей неделе состоялось заседание отраслевой комиссии, созданной для регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях, подведомственных минздраву Рязанской области. В состав постоянно действующего органа входят представители регионального отраслевого министерства и Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Проведение очередного заседания инициировано областной организацией Профсоюза в связи с многочисленными обращениями медиков по вопросу централизации отдельных видов лабораторных исследований в Рязанской области. Напомним, что отраслевым министерством приказ, затрагивающий социально-экономические и трудовые права и интересы работников, издан 29 ноября 2023 года. Профсоюз обеспокоен качеством принимаемых мер, необходимых для защиты трудовых прав и интересов работников лабораторной службы в государственных учреждениях здравоохранения региона.

В целях сохранения квалифицированных кадров отраслевой комиссией решено проанализировать потребность в медицинских кадрах по их количеству и специальностям; главным врачам провести анализ вакансий для трудоустройства высвобождаемых сотрудников в своих организациях, при необходимости предлагать работникам переобучение за счет средств работодателя по другим специальностям с последующим трудоустройством. По результатам первого полугодия 2024 года планируется просчитать рост объемов исследований и штатных должностей для трудоустройства работников КДЛ из медицинских организаций.

Рязанская областная организация Профсоюза готова представлять интересы членов Профсоюза — работников клинико-диагностических лабораторий и принимает все возможные меры для их поддержки.