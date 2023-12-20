Профсоюз и минздрав обсудили кадровый вопрос при реорганизации лабораторной службы

В Рязани на минувшей неделе состоялось заседание отраслевой комиссии, созданной для регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях, подведомственных минздраву Рязанской области. В состав постоянно действующего органа входят представители регионального отраслевого министерства и
Проведение очередного заседания инициировано
В целях сохранения квалифицированных кадров отраслевой комиссией решено проанализировать потребность в медицинских кадрах по их количеству и специальностям; главным врачам провести анализ вакансий для трудоустройства высвобождаемых сотрудников в своих организациях, при необходимости предлагать работникам переобучение за счет средств работодателя по другим специальностям с последующим трудоустройством. По результатам первого полугодия 2024 года планируется просчитать рост объемов исследований и штатных должностей для трудоустройства работников КДЛ из медицинских организаций.
Рязанская областная организация Профсоюза готова представлять интересы членов Профсоюза — работников клинико-диагностических лабораторий и принимает все возможные меры для их поддержки.