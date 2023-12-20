При пожаре в Алтайском крае погибли двое детей
Инцидент случился в частном доме. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ведомстве отметили, что в доме не было пожарного извещателя.
При пожаре в Алтайском крае погибли двое детей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Инцидент случился в частном доме. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ведомстве отметили, что в доме не было пожарного извещателя.
К тушению привлекли шесть специалистов, три единицы спецтехники.