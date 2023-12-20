При обстреле ВСУ Горловки ранены три мирных жителя

Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли Горловку в ДНР, в результате чего пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки возросло до трех», — написал он.

Также рассказал о том, что при атаке повреждения получили продуктовые магазины, расположенные в поселке Мирный.

Перед этим представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины объявило о том, что украинские боевики выпустили по Центрально-Городскому району Горловки три снаряда натовского калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм.