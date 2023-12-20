Песков: Россия не видит предпосылок для начала переговоров с Украиной

«Переговоры с Украиной неактуальны, особенно после того, как Киев законодательно запретил переговоры с РФ», — заявил он.

Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для начала переговорного процесса с Украиной. Его цитирует РИА Новости.

«Переговоры с Украиной неактуальны, особенно после того, как Киев законодательно запретил переговоры с РФ», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос переговоров с Россией не актуален.