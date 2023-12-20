На пляж в Севастополе упал украинский дрон-камикадзе

Разбившийся украинский дрон-камикадзе «Бобер» нашли на пляже в Севастополе. Об этом пишет Mash.

По одной из версий, упасть он мог из-за перегруза взрывчаткой.

Беспилотник обнаружила местная жительница во время прогулки с собакой. Она и вызвала полицию. Предварительный осмотр показал, что это «Бобер» — один тех самых дронов, которые периодически сбивают на подлете к Москве.

Но на найденном экземпляре оказалось слишком много взрывчатки — помимо штатной боевой части с 20 кг вещества были прикреплены целлофановые пакеты с британским пластичным зарядом. Вес брикетов — 10 кг.