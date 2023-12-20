МТС рассказала, как с помощью нейросети превратить рисунки в уникальные произведения искусства

Юные рязанцы смогут представить себя в роли известных художников, предложив нейросети переработать их рисунки бесплатно. Возможность творить и участвовать в конкурсе на право выставиться в Русском музее дает онлайн-платформа «Поколение М» МТС.

В феврале стартует просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М», которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности.

Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных произведений искусства. Разобраться в работе с генеративной нейросетью, развернутой в облаке CloudMTS, помогут известные блогеры.

Чтобы создать картину, нужно зайти в чат-бот , зарегистрироваться и выбрать жанр: портрет, пейзаж или натюрморт. Затем определиться с художником и загрузить свой набросок в бота.

На компьютере легко нарисовать набросок в программе Paint, на телефоне — используя Freeform (iOS), заметки (Android) или любое другое приложение для рисования.

Нейросеть позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

По каждому наброску можно получить от одного до трех вариантов картины. Чтобы отправить ее для участия в выставке, нужно ответить на сообщение, указав желаемое название работы.

Все рисунки будут рассматриваться жюри. Лучшие работы представят в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.