Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 91.06 / 93.3 20/12 17:05
Нал. EUR 99.46 / 100.4 20/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
7 часов назад
616
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
Вчера 10:01
1 280
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
11 691
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
МТС рассказала, как с помощью нейросети превратить рисунки в уникальные произведения искусства

Юные рязанцы смогут представить себя в роли известных художников, предложив нейросети переработать их рисунки бесплатно. Возможность творить и участвовать в конкурсе на право выставиться в Русском музее дает онлайн-платформа «Поколение М» МТС.

В феврале стартует просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М», которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности.

Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных произведений искусства. Разобраться в работе с генеративной нейросетью, развернутой в облаке CloudMTS, помогут известные блогеры.

Чтобы создать картину, нужно зайти в чат-бот, зарегистрироваться и выбрать жанр: портрет, пейзаж или натюрморт. Затем определиться с художником и загрузить свой набросок в бота.

На компьютере легко нарисовать набросок в программе Paint, на телефоне — используя Freeform (iOS), заметки (Android) или любое другое приложение для рисования.

Нейросеть позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

По каждому наброску можно получить от одного до трех вариантов картины. Чтобы отправить ее для участия в выставке, нужно ответить на сообщение, указав желаемое название работы.

Все рисунки будут рассматриваться жюри. Лучшие работы представят в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.