Молодой человек украл смартфон в рязанской бане

18-летнего мужчину задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже смартфона. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 21-летний рязанец. Он рассказал, что во время посещения бани у него пропал телефон. Он сообщил, что посещал банный комплекс в центре Рязани накануне. Приятели арендовали номер с сауной и провели там несколько часов. Собираясь домой, мужчина увидел, что телефон пропал.

Оперативники установили личности всех, кто отдыхал с потерпевшим в тот день и тех, кто посещал баню. Проверку начали с приятелей заявителя. Во время опроса выяснилось, что ряд обстоятельств указывал на причастность к краже 18-летнего рязанца. В частности, отмечают в УМВД, он ушел раньше других.

18-летнего рязанца нашли. Полицейские установили, что к краже причастен именно он, и задержали.

По предварительной версии, мужчина заметил, что один из приятелей выпустил из внимания свой смартфон. Злоумышленник незаметно забрал чужой телефон и через некоторое время ушел, сославшись на важные семейные дела. Украденный смартфон он продал случайному знакомому, а полученные деньги он потратил на алкоголь.

Отмечается, что ранее этого мужчину судили за кражу сотового телефона. В тот раз хищение было совершено во время застолья с употреблением спиртного. Рязанец воспользовался расслабленной атмосферой посиделок, незаметно украл смартфон товарища, а после сбыл его.

Теперь на мужчину вновь завели уголовное дело за кражу.