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Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на десяти улицах города
В администрации рассказали, что в ночь с 20 на 21 декабря с площадок у вокзалов «Рязань-1», «Рязань-2», площади Димитрова, улиц Вокзальной, Чапаева, Татарской, Кольцова, Бульварного и Газетного переулков и от Рязанского цирка будут вывозить снег.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на десяти улицах города. Обращение опубликовали на сайте ведомства.

В администрации рассказали, что в ночь с 20 на 21 декабря с площадок у вокзалов «Рязань-1», «Рязань-2», площади Димитрова, улиц Вокзальной, Чапаева, Татарской, Кольцова, Бульварного и Газетного переулков и от Рязанского цирка будут вывозить снег.

«Администрация города просит автолюбителей не парковать свои машины на данных участках и не создавать препятствий для уборки», — написали в обращении.