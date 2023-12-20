Еще в одном российском городе запретили использование пиротехники в период новогодних праздников

Под запрет попали запуск салютов, петард и фейерверков в местах массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.

Власти Воронежской области запретили в регионе на время новогодних праздников использование пиротехники. Об этом пишет РИА Новости.

«В Воронежской области запретили использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Также по решению оперативного штаба Воронежской области с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в муниципалитетах региона не допускается работа аттракционов с животными и организация выносной торговли», — сообщает облправительство.

Как отмечают власти, запрет на использование пиротехники позволит обеспечить «безопасность и спокойствие жителей региона».

В частности, под запрет попали запуск салютов, петард и фейерверков в местах массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.