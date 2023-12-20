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Дилерский центр LIVAN пригласил рязанцев на Новогоднюю елку
Для детей и взрослых приготовили разнообразные мероприятия.

Официальный дилер LIVAN в Рязани «Автоимпорт» 24 декабря проведет праздничное мероприятие, приуроченное к Новому году и презентации нового бренда китайских автомобилей. Организаторы приглашают взрослых и детей.

Взрослым гостям расскажут о новом автомобильном бренде LIVAN, познакомят их с техническими характеристиками машин и их особенностями. Также будет можно записаться на тест-драйв и получить скидку на покупку автомобилей. Для детей заготовлены конкурсы с призами и игры, которые будут проводить Дед Мороз и Снегурочка.

Начало — в 15:00 в автосалоне «Автоимпорт» на Есенина, 1б

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLo8pKb5ytHfLS02k4kIk-98muHBt8hkFvvCecfDPCIJRpGw/viewform

Возрастное ограничение: 0+