Дилерский центр LIVAN пригласил рязанцев на Новогоднюю елку

Официальный дилер LIVAN в Рязани «Автоимпорт» 24 декабря проведет праздничное мероприятие, приуроченное к Новому году и презентации нового бренда китайских автомобилей. Организаторы приглашают взрослых и детей.
Взрослым гостям расскажут о новом автомобильном бренде LIVAN, познакомят их с техническими характеристиками машин и их особенностями. Также будет можно записаться на тест-драйв и получить скидку на покупку автомобилей. Для детей заготовлены конкурсы с призами и игры, которые будут проводить Дед Мороз и Снегурочка.
Начало — в 15:00 в автосалоне «Автоимпорт» на Есенина, 1б
Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации:
Возрастное ограничение: 0+