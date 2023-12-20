Baza: Дмитрий Красилов умер от эндокринопатии

Тело «Пухляша» из Little Big обнаружили 18 декабря.

Стала известна предварительная причина смерти танцора Дмитрия Красилова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что шоумен умер от эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желез. Также в крови Красилова нашли алкоголь.

По данным источника, эксперты взяли у актера анализы на наркотики — они будут готовы через месяц.

Напомним, танцор, получивший прозвище «Пухляш» и ставший известный после клипа Uno группы Little Big, умер 18 декабря. Ему было 29 лет.