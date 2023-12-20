Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после смерти трехлетнего ребенка в Рязани

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину доложить о ходе, результатах проверки и установленных обстоятельствах.

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребенка в Рязанской области. Об этом сообщает информационный портал ведомства.

В Рязани трехлетний мальчик умер после лечения зубов в частной стоматологической клинике.

По данному факту следственными органами СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину доложить о ходе, результатах проверки и установленных обстоятельствах.