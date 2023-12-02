В Рязанской области жертвами пожаров в частных домах с начала года стали 39 человек

Данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 2 декабря.

В Рязанской области с начала 2023 года во время пожаров в частных домах погибли 39 человек. Данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 2 декабря.

Отмечается, что 131 пожар в частном секторе случился по электротехническим причинам. Оставленный на зарядке телефон, перегруз электросети и собранные вручную приборы являются основными угрозами здоровью людей, уничтожают имущество и становятся причиной гибели.

Чтобы обезопасить себя и близких, следует установить дома автономный пожарный извещатель, которые сработает при малейшем появлении дыма, приобрести огнетушитель, который пригодится при тушении электроприборов и проводки. Также рекомендуется хранить дома самоспасатель для отфильтровки воздуха: человеку достаточно пяти вдохов дыма, чтобы потерять сознание.