В Рязани за сутки с улицы Почтовой в полицию забрали 13 человек

Сотрудники полиции в пятницу, 1 декабря, провели комплексные рейды по охране общественного порядка в Рязанской области. Сотрудники ППС полиции и Госавтоинспекции установили и пресекли более 200 административных правонарушений.

Сотрудники полиции в пятницу, 1 декабря, провели комплексные рейды по охране общественного порядка в Рязанской области. Сотрудники ППС полиции и Госавтоинспекции установили и пресекли более 200 административных правонарушений, сообщается на сайте регионального УМВД.

В Рязани в отделы полиции доставили 34 человека. В результате проверки развлекательных заведений на улице Почтовой в отдел МВД по Советскому району забрали 13 человек.

Профилактические рейды продолжатся.