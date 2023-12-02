В Рязани подвели итоги конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2023»

Мероприятие прошло в областной филармонии в пятницу, 1 декабря. Об итогах сообщили организаторы «ВКонтакте».

В Рязани выбрали победителей конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2023». Мероприятие прошло в областной филармонии в пятницу, 1 декабря. Об итогах сообщили организаторы «ВКонтакте».

Титул «Мисс Студенчество Рязань» получила Кристина Устинова, «Вице-мисс Студенчество Рязань» — Анастасия Ратникова, студентка РГУ имени Есенина.

«Мисс зрительских симпатий» завоевала Дарья Черносвитова из РГАТУ имени Костычева. Титул «Мистер Студенчество Рязань» получил Николай Чижков.

«Вице-мистером Студенчество Рязань» стал Роман Лепешкин из рязанского политеха.

«Мистер зрительских симпатий» — Дмитрий Соломатин, студент РГРТУ.

Конкурс «Мисс студенчество» в регионе прошел в 11-й раз, для молодых людей он проводился впервые. Тема мероприятия звучала как «Весь мир — театр».