В Москве в массовом ДТП сгорели два человека
На юго-западе Москвы в массовом ДТП, которое произошло ночью в субботу, 2 декабря, два человека погибли и один пострадал. Авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе.
На юго-западе Москвы в массовом ДТП, которое произошло ночью в субботу, 2 декабря, два человека погибли и один пострадал. Авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе, сообщает
Видео момента аварии опубликовали в соцсетях.
На трассе столкнулись два эвакуатора, две легковых машины и грузовик. В результате три автомобиля загорелись.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.