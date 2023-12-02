В Москве в массовом ДТП сгорели два человека

На юго-западе Москвы в массовом ДТП, которое произошло ночью в субботу, 2 декабря, два человека погибли и один пострадал. Авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе.

На юго-западе Москвы в массовом ДТП, которое произошло ночью в субботу, 2 декабря, два человека погибли и один пострадал. Авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе, сообщает РЕН ТВ.

Видео момента аварии опубликовали в соцсетях.

На трассе столкнулись два эвакуатора, две легковых машины и грузовик. В результате три автомобиля загорелись.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.