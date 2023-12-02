В Марий Эл в аварии погибли пять человек
ДТП произошло в субботу, 2 декабря, около 10:00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги «Вятка».
В Марий Эл при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщается в
ДТП произошло в субботу, 2 декабря, около 10:00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги «Вятка».
Столкнулись Renault Logan и Lada Granta. По предварительным данным, в результате аварии пять человек погибли, среди жертв есть ребенок.
Выясняются обстоятельства аварии.