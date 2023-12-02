В Марий Эл в аварии погибли пять человек

ДТП произошло в субботу, 2 декабря, около 10:00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги «Вятка».

В Марий Эл при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло в субботу, 2 декабря, около 10:00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги «Вятка».

Столкнулись Renault Logan и Lada Granta. По предварительным данным, в результате аварии пять человек погибли, среди жертв есть ребенок.

Выясняются обстоятельства аварии.