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В Клепиковском районе рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле
Отделение Госавтоинспекции по Клепиковскому району рекомендовало водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости из-за неблагоприятных погодных условий.

Отделение Госавтоинспекции по Клепиковскому району рекомендовало водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции в субботу, 2 декабря.

Пешеходов также призвали быть предельно внимательными, пересекать дорогу только в разрешенных местах и делать это осмотрительно, а в темное время суток обеспечить свою одежду световозвращающими элементами.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции обратились к водителям из-за изменения погоды.