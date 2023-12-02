В Госавтоинспекции обратились к водителям из-за изменения погоды

Жителей призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

В рязанской Госавтоинспекции водителей и пешеходов предупредили об изменении погодных условий. Жителей призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток. Обращение опубликовано в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В субботу, 2 декабря, облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается снег, местами сильный, местами снежные заносы. Днем местами также небольшой снег. Гололедица. Ветер восточный, с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области днем составит -8, -3 градуса.