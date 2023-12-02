В Башкирии женщина погибла после падения в яму с мазутом

Трагедия произошла утром в субботу, 2 декабря, в Баймакском районе, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

В Башкирии две женщины упали в мазутную яму в Башкирии, одна из пострадавших утонула. Трагедия произошла утром в субботу, 2 декабря, в Баймакском районе, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

По данным ведомства, три человека возвращались домой и по неизвестным причинам заехали на территорию заброшенной котельной. Две женщины вышли из машины и сорвались в яму глубиной 2,5 метров.

Вызвали спасателей. Одна из пострадавших получила сильное переохлаждение.

Вторую женщину передали медикам, но впоследствии она скончалась.