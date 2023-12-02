На Камчатке водитель влетел в группу военных на трассе

Водитель автомобиля на скорости примерно 80 км/ч влетел в группу военнослужащих, переходивших дорогу. Момент ДТП опубликовал Mash.

Водитель автомобиля на скорости примерно 80 км/ч влетел в группу военнослужащих, переходивших дорогу. Момент ДТП опубликовал Mash.

По предварительным данным, ДТП случилось на 26-м километре старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово. Один мужчина был в светоотражающем жилете, остальные — в форме.

Известно о шести пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.