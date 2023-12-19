В Югре в ДТП погибли два человека

Авария произошла в понедельник, 18 декабря, около 19:05, на 154 километре трассы «Сургут-Нижневартовск».

В Югре в ДТП погибли два человека. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции ХМАО.

Авария произошла в понедельник, 18 декабря, около 19:05, на 154 километре трассы «Сургут-Нижневартовск».

По предварительной информации, 21-летний водитель Lada выехал на «встречку», где столкнулся с Hyundai.

От полученных травм 53-летний водитель иномарки погиб на месте. Водителя и пассажира Lada доставили в больницу. Жизнь 22-летнего пассажира врачи не смогли спасти.