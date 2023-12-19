В Шацком районе женщину осудили за нападение на полицейского

Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В Шацком районе женщину осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщили сайте Шацкого районного суда 18 декабря.

Все произошло в августе этого года. Полицейский остановил на улице Шацка женщину, которая вела себя неадекватно. Он просил ее сесть в служебный автомобиль для выяснения личности. А так же хотел направить шатчанку на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Внезапно женщина два раза ударила полицейского по лицу. Затем, схватила за одежду, оцарапав ему руку. Порвала карман, оторвала нагрудный знак и левый погон. А потом ударила мужчину ногой в грудь.

Суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей.