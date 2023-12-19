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В Санкт-Петербурге 22-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе и протаранил две машины

В Санкт-Петербурге водитель насмерть сбил женщину на переходе и протаранил еще две машины. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональное УМВД.

По данным полиции, авария произошла в районе дома 26 по Северному проспекту. 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Бора» на пешеходном переходе сбил женщину, после чего врезался в «Газель» и «БМВ».

Пешеход скончалась на месте происшествия, а водителя «Фольксвагена» в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Проводится проверка.