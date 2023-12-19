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В Рязанской области отменили конкурс на покупку автомобиля за семь миллионов рублей для Фонда капремонта
Заявление сделал губернатор Павел Малков во вторник, 19 декабря.

В Рязанской области отменили конкурс на покупку автомобиля за семь миллионов рублей для Фонда капремонта. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Заявление сделал губернатор Павел Малков во вторник, 19 декабря.

«Точно не с такой покупки надо начинать обновление Фонда капремонта. Я всегда говорил, что не против высокой зарплаты у людей и работы в комфортных условиях. Но сначала надо сделать так, чтобы Фонд работал блестяще. Не должно быть проблем и задержек, а жители должны видеть качественный ремонт», — сказал глава региона. Он напомнил руководителям органов власти, что подобные торги не надо допускать в принципе.

Ранее Павел Малков назвал работу фонда неудовлетворительной.