В Рязанской области осудят мужчин, делавших поддельные документы для мигрантов

Обвиняемые делали поддельные платежные документы, позволявшие якобы законно пребывать на территории РФ. Мигрантам документы продавали, чтобы создать видимость продления срока действия патента. С июля 2022 по январь 2023 года злоумышленники организовали таким способом незаконное пребывание на территории России более 200 иностранцев.

В Рязанской области осудят мужчин, делавших поддельные документы для мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ

Обвиняемые делали поддельные платежные документы, позволявшие якобы законно пребывать на территории РФ. Мигрантам документы продавали, чтобы создать видимость продления срока действия патента. С июля 2022 по январь 2023 года злоумышленники организовали таким способом незаконное пребывание на территории России более 200 иностранцев.

Мигрантов, воспользовавшихся подобными документами, привлекли к административной ответственности. Решается вопрос об их выдворении за пределы РФ.

Материалы уголовного дела передали в Октябрьский райсуд Рязани.