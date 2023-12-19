В Рязанской области мужчину осудили за покупку «закладки»

Инцидент произошел в феврале 2023 года на территории Кораблина. Установлено, что 24-летний житель Ухоловского района для себя посредством «закладки» купил N-метилэфедрон. Он хранил его при себе до момента изъятия сотрудниками транспортной полиции.

В Рязанской области мужчину осудили за покупку «закладки». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2023 года на территории Кораблина.

Установлено, что 24-летний житель Ухоловского района для себя посредством «закладки» купил N-метилэфедрон. Он хранил его при себе до момента изъятия сотрудниками транспортной полиции.

Виновному назначили три года условно с испытательным сроком 2,5 года.