В Рязани мужчина зарезал соседа

Инцидент произошел 15 декабря в Рязани.

В Рязани мужчина зарезал соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Инцидент произошел 15 декабря в Рязани. В ходе бытового конфликта подозреваемый нанес соседу удар ножом.

От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его заключении под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.