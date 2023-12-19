В Рязани мужчина зарезал соседа
Инцидент произошел 15 декабря в Рязани.
В Рязани мужчина зарезал соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Инцидент произошел 15 декабря в Рязани. В ходе бытового конфликта подозреваемый нанес соседу удар ножом.
От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.
Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его заключении под стражу.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.