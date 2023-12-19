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В Рязани 20 декабря отключат холодную воду на пяти улицах
Ее не будет несколько часов.

В Рязани 20 декабря не будет холодной воды на нескольких улицах. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

С 9:30 до 13:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица 14-я Линия, дом № 1В;
  • Октябрьский городок, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 32, 42, 47, 48, 49, 52, 53;
  • Строителей дома №№ 13а, 13б, 15, 15д, 17 корп.1, 17 В, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 корпус 3, 37;
  • Октябрьский городок, дома №№ 7а, 45, 60;
  • улица Юбилейная, дом № 3 корпус 1.

Техническую воду подвезут к 10:00 к дому № 41 в Октябрьском городке.