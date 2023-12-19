В России ужесточили ответственность за проносы телефонов в колонии

Документ подписал президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие ответственность за пронос телефонов в колонии. Об этом сообщило РИА Новости .

Первый закон усиливает административную ответственность за передачу или за попытку передачи средств мобильной связи людям, содержащимся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей. Нарушение выделили в отдельную категорию. За него грозит штраф 25-50 тысяч рублей.

За повторное нарушение грозит до двух лет лишения свободы.