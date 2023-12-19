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В России ограничили рост процентной ставки по ипотеке при отказе от страхования
Теперь кредитор может увеличить ставку только до уровня, действовавшего на момент заключения договора по аналогичным кредитам без страховки.

В России ограничили рост процентной ставки по ипотеке при отказе от страхования. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Теперь кредитор может увеличить ставку только до уровня, действовавшего на момент заключения договора по аналогичным кредитам без страховки.

Закон направлен на защиту заемщика от резкого увеличения ставки.

Напомним, Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых.