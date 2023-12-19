В Ленинградской области годовалая девочка отравилась, наевшись снега во время прогулки

Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря. Ребенок гулял в Мурино с матерью. Вечером девочке стало плохо, ей вызвали «скорую».

В Ленинградской области годовалая девочка отравилась, наевшись снега во время прогулки. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря.

Ребенок гулял в Мурино с матерью. Вечером девочке стало плохо, ей вызвали «скорую».

«Мать девочки рассказала медикам, что дочери стало плохо после того, как во время дневной прогулки она упала и съела некоторое количество снега. Девочку 2022 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии», — рассказал изданию собеседник.

Врачи установили, что состояние ребенка связано с воздействием токсического вещества. Из-за этого у девочки начались проблемы с легкими. За ее жизнь борются медики.