В Красноярске при пожаре погибли два человека, еще семеро пострадали

Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Красноярске. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональный МЧС.

Сотрудники ведомства по лестничным маршам и с помощью лестниц спасли из огня 65 человек, 15 из которых дети. Самостоятельно выйти из здания смогли 45 граждан.

Во время инцидента травмы получили семь человек, в том числе один ребенок.

В ходе тушения пожара площадью 16 квадратных метров спасатели обнаружили тела двух погибших.

Проводится проверка.