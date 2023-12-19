В ДТП с грузовиком в Рязани пострадали два человека

Авария произошла на Куйбышевском шоссе ночью в понедельник, 18 декабря.

В Рязани в ДТП с грузовиком пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 18 декабря, примерно в 00:50, в районе дома № 28 по Куйбышевскому шоссе.

По предварительной информации, 54-летний житель Мордовии на КамАЗ-6520 наехал на стоявший Kia Rio, которым 56-летний водитель. Также грузовик столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 34-летнего краснодарца.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai и его 39-летняя пассажирка. По факту ДТП полицейские начали проверку.