В Чувашии мужчина забил знакомого топором
В Чувашии мужчина забил знакомого топором. Об этом сообщает СК РФ по региону.
Все произошло вечером 13 декабря в селе Стемасы. Пьяный мужчина, в ходе ссоры с односельчанином, нанес ему множество ударов топором по голове и другим частям тела, после чего взял в руки нож и нанес им два удара в грудь потерпевшего.
Мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени.
Нападавшего задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.