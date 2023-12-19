В Чувашии мужчина забил знакомого топором

В Чувашии мужчина забил знакомого топором. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Все произошло вечером 13 декабря в селе Стемасы. Пьяный мужчина, в ходе ссоры с односельчанином, нанес ему множество ударов топором по голове и другим частям тела, после чего взял в руки нож и нанес им два удара в грудь потерпевшего.

Мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени.

Нападавшего задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.