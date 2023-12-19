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В Бурятии 30-летнего мужчину осудят за убийство трех человек и поджог
По версии следствия, первое преступление подозреваемый совершил в феврале 2020 года. Второе — спустя три года.

В Бурятии 30-летнего мужчину осудят за убийство трех человек и поджог. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации следствия, первое убийство подозреваемый совершил в феврале 2020 года. На одной из животноводческих стоянок он пил со знакомым. После мужчины поссорились. Фигурант несколько раз ударил оппонента по голове табуретом, тот потерял сознание. После этого обвиняемый поджег дом и скрылся. Потерпевший умер от ожогов.

После случившегося обвиняемый бродяжничал несколько лет. Однако в феврале 2023 года он пришел на другую животноводческую стоянку, где работала мать и ее сожитель. Во время застолья случилась ссора. В итоге мужчина разлил у входа в дом бензин и поджег его. Потерпевшие не смогли выбраться и насмерть отравились продуктами горения.

По информации СУ СК России по региону, дело передали в суд.