Шойгу назвал армию России самой боеспособной в мире

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия России — самая боеспособная и подготовленная в мире. Такую речь он произнес на расширенном заседании коллегии ведомства, пишет РИА Новости .

Шойгу отметил, что опыт военных действий с Украиной показал, что российская армия способна «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника.

Министр обороны уточнил, что боевой опыт в СВО получили более 650 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалась численность российских армии и флота.