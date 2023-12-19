Рязанская служба по контролю за бездомными животными проведет арт-терапию

Ведущим мероприятия стал художник и тату-мастер Николай Ковалев. Отмечается, что он проводит подобные мероприятия на постоянной основе для помощи бездомным животным.

Рязанская служба по контролю за бездомными животными проведет арт-терапию.

Ведущим мероприятия станет художник и тату-мастер Николай Ковалев. Отмечается, что он проводит подобные мероприятия на постоянной основе, чтобы собирать средства для помощи бездомным животным.

«Задача нашей арт-терапии — получить море удовольствия от процесса рисования и уйти с прекрасным настроением и своим собственным кусочком искусства», — сообщили организаторы.

Мероприятие состоится в воскресенье, 24 декабря, в 11:00 по адресу: улица Горького, дом № 49А. Вход свободный. Из-за ограниченного числа мест регистрация в личных сообщениях группы Tabatka обязательна.

Возрастное ограничение: 6+