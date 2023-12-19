Рязанка Евдокия Илларионова отметила 100-летний юбилей

Во вторник, 19 декабря, 100-летний юбилей празднует труженик тыла, ветеран труда Евдокия Илларионова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Имениннице передали поздравления главы администрации Рязани Виталия Артемова с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни, добра и вручили поздравительную открытку от Президента Владимира Путина.

Евдокия Васильевна родилась на станции Пресновка Соколовского района республики Казахстан. В 1930 году переехала в Петропавловск, где закончила педагогическое училище. После она работала в филиале Александровского радиозавода, который был эвакуирован в Петропавловск.

В 1946 году она вышла замуж, в 1955 году переехала с семьей в Рязань. Здесь долгожительница работала на радиозаводе в ОТК до выхода на пенсию.

Сейчас ветеран проживает с внучкой и правнучками, окружена заботой и вниманием.

Свой 100-летний юбилей Евдокия Илларионова отмечает дома в кругу семьи.