Рязанцы пожаловались на неудобно перекрытый тротуар на Первомайском проспекте
«Люди ходят и задевают головой эту ленту. Нормально пройти нельзя, а внизу еще лед. При мне мужчина задел ленту головой и чуть не упал», — рассказал читатель.
Рязанцы пожаловались на неудобно перекрытый тротуар на Первомайском проспекте. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.
Рязанцы рассказали, что после падения снега с крыши на Первомайском проспекте у дома № 21 огородили тротуар. При падении снег сломал вывеску магазина «Военспец».
"Люди ходят и задевают головой эту ленту. Нормально пройти нельзя, а внизу еще лед. При мне мужчина задел ленту головой и чуть не упал", — рассказал читатель.
Ранее на Первомайском проспекте глыба льда разбила навес над крыльцом в кафе.