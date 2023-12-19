Рязанцы пожаловались на неудобно перекрытый тротуар на Первомайском проспекте

«Люди ходят и задевают головой эту ленту. Нормально пройти нельзя, а внизу еще лед. При мне мужчина задел ленту головой и чуть не упал», — рассказал читатель.

Рязанцы пожаловались на неудобно перекрытый тротуар на Первомайском проспекте. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

Рязанцы рассказали, что после падения снега с крыши на Первомайском проспекте у дома № 21 огородили тротуар. При падении снег сломал вывеску магазина «Военспец».

"Люди ходят и задевают головой эту ленту. Нормально пройти нельзя, а внизу еще лед. При мне мужчина задел ленту головой и чуть не упал", — рассказал читатель.

Ранее на Первомайском проспекте глыба льда разбила навес над крыльцом в кафе.