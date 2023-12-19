Роспотребнадзор: в России не планируют вводить масочный режим на новогодние праздники

Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется

Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики», — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов.

Напомним, в Рязанской области за неделю обнаружили 1007 случаев коронавируса. Также в регионе выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.