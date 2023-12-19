РИА Новости: на встрече с Путиным Эрдоган попросит восстановить зерновую сделку
Эрдоган выразил надежду на положительный ответ от российского лидера по этому вопросу.
Президент Турции Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить зерновую сделку. Об этом пишет РИА Новости.
«Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган выразил надежду на положительный ответ от российского лидера по этому вопросу.
Напомним, зерновая сделка прекратила действие в середине июля.