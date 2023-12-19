РИА Новости: на встрече с Путиным Эрдоган попросит восстановить зерновую сделку

Эрдоган выразил надежду на положительный ответ от российского лидера по этому вопросу.

Президент Турции Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить зерновую сделку. Об этом пишет РИА Новости.

«Встретившись в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, мы скажем: «Давайте сделаем так, чтобы зерновой коридор заработал», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду на положительный ответ от российского лидера по этому вопросу.

Напомним, зерновая сделка прекратила действие в середине июля.