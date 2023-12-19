Путин подписал закон об отмене ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке

С 1 июля 2024 банки не смогут брать комиссию с платежей за ЖКУ с граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Путин подписал закон об отмене ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 июля 2024 банки не смогут брать комиссию с платежей за ЖКУ с граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Исключение будет действовать для организаций федеральной почтовой связи. Согласно тексту, при приеме ими платы за ЖКУ или пеней не применяется предлагаемая законопроектом норма Жилищного кодекса об отмене комиссий для нуждающихся в соцподдержке лиц.