Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 90.42 0.72 19/12
ЦБ EUR 98.76 0.34 19/12
Нал. USD 90.31 / 92 19/12 11:50
Нал. EUR 98.31 / 99.18 19/12 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
3 часа назад
268
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
10 875
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
17 924
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
18 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Путин подписал закон об отмене ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке
С 1 июля 2024 банки не смогут брать комиссию с платежей за ЖКУ с граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Путин подписал закон об отмене ЖКУ для нуждающихся в соцподдержке. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 июля 2024 банки не смогут брать комиссию с платежей за ЖКУ с граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Исключение будет действовать для организаций федеральной почтовой связи. Согласно тексту, при приеме ими платы за ЖКУ или пеней не применяется предлагаемая законопроектом норма Жилищного кодекса об отмене комиссий для нуждающихся в соцподдержке лиц.