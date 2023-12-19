При ракетном обстреле жилых домов Донецка пострадали шесть человек

При ракетном обстреле жилых домов Донецка пострадали шесть человек. Об этом пишет РЕН.ТВ.

ВСУ вели обстрел мирного района из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Как зафиксировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего по Киевскому району выпустили более 15 ракет.

Про пострадавших сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела ранены женщины 1967, 1968 и 1977 г. р, по проспекту Киевскому — мужчина 1932 г. р.», — написал он.

Кулемзин добавил, что еще две женщины получили ранения на улице Добровольского.