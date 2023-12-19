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Орден Красной Звезды, который рязанец нашел у себя на участке, вернули родственникам владельца
Около года назад, работая у себя на огороде, он нашел Орден Красной Звезды. Как рассказал рязанец, на поиски владельца воинской награды ушел год.

Орден красной звезды, который нашел житель Старожилова, вернут дочери владельца. Об этом 19 декабря РЗН. Инфо рассказал обнаруживший награду Никита Савонькин.

Около года назад, работая у себя на огороде, он нашел Орден Красной Звезды. Как рассказал рязанец, на поиски владельца воинской награды ушел год. За это время он обращался во многие ведомства, в том числе в рязанские военкоматы.

Владельца награды удалось найти через поисковый отряд «Ока-Рязань» и его руководителя Николая Стрелкова. Он направил запрос в центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, в Подольск. Там сообщили, что владельцем ордена был старший лейтенант Иван Жаров, который проживал в деревне Панферово, Рязанского района.

Согласно документам, Жаров служил в Красной Армии с начала Великой отечественной войны. В 1945 году его наградили Орденом Красной Звезды за одно из столкновений с немецкими автоматчиками, где погибло 20 солдат и офицеров. Жаров принял бой и помог выйти личному составу бригады из опасной зоны.

Никита Савонькин отметил, что такие награды должны храниться в семье. Орден отдали внучатой племяннице Ивана Жарова — Галине. Теперь награду отправят дочери героя — в Ульяновск.