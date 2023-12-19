Наумов рассказал, как продвигается работа по установке светильников во дворах и частном секторе

Во вторник, 19 декабря, на комитете по ЖКХ исполняющий обязанности управления благоустройства города Дмитрий Наумов отчитался о замене светильников на дворовых территориях и в частном секторе.

Как отметил Наумов, от депутатов рязанской гордумы поступил 261 адрес, где нужно заменить или установить светильники. По 32 адресам работы были выполнены. Также в начале 2024 года рассмотрят установку светильников с направлением светового потока на детскую площадку в районе дома № 32Б по улице Старореченской и на территории между домами №№ 17, 18 по проезду Грибоедова.

Кроме того, Наумов отметил, что по 21 адресу сети наружного освещения на балансе дирекции благоустройства не числятся. Соответственно, установить или заменить светильники по указанным адресам не возможно, так как требуется разработка проектной документации и новое строительство линии наружного освещения.

Наумов подчеркнул, что на улицах Введенская №№ 67, 86, Бирюзова №№ 17, 18, Березовая № 1Д, Братиславская, между домами №№ 6 и 8, Островского №№ 22к.1, 26 к.1, Зубковой № 33, Молодежная № 21 земельные участки переданы в собственность собственников данных домов.

«Вопросы о замене существующих, либо установке новых элементов благоустройства, находятся исключительно в компетенции собственников. Таким образом, вопрос ремонта светильников в границах образованного земельного участка собственники дома могут вынести на голосование и решить самостоятельно, при определении источника финансирования данных мероприятий и лица ответственного за его реализацию», — отметил Наумов.

Депутаты уточнили, будут ли проводиться работы на территориях не принадлежащих управлению. Наумов подчеркнул, что будут продолжаться ежедневно.

Также депутаты попросили рассмотреть вопрос о взятии на баланс сети, которые никому не принадлежат.