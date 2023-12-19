Малков похвалил мэрию за уборку снега в Рязани

Во вторник, 19 декабря, на заседании правительства чиновники обсудили уборку снега в Рязани. Губернатор Павел Малков заявил, что в соцсетях поступает много обращений.

Вице-мэр Рязани Михаил Ромодин рассказал о проведении субботника, а также отчитался о вывозе 30 тысяч кубометров снега.

Губернатор уточнил, какие шаги мэрия планирует предпринять по усилению уборки.

Ромодин заявил, что власти акцентируют внимание на тротуары, пешеходные переходы и остановки.

«Всем муниципальные и городские предприятия помогают, все силы, вся техника, какую мы собрали в городе, брошены на уборку Рязани. Работают в ночное время», — отметил вице-мэр.

Малков подчеркнул, что в планах — установка снегоплавильных установок и привлечения новой техники.

«Отмечайте для себя все вопросы, которое не удается решить оперативно в этому году. Сейчас хорошо мобилизовались, молодцы, но все равно очевидно, что есть пробелы», — заключил глава региона.